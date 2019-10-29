Бригада Вилкова обслужит встречу 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА, на матче будет VAR

ТАСС, 29 октября. Судья Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром встречи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Вилкова будут Алексей Лунев (Новосибирск) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Виталий Мешков (Дмитров) и его ассистент Сергей Карасев (Москва). Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало матча в 19:00 мск.

Также VAR будет работать на матче "Краснодар" - "Ростов", который состоится в воскресенье. Главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов (Москва), его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба из Москвы), резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар), за VAR отвечают Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и его помощник Алексей Матюнин (Москва).

Встречу "Спартак" (Москва) - "Арсенал" (Тула) обслужит бригада во главе с Алексеем Сухим (Люберцы), матч пройдет в понедельник, начало встречи в 19:00. Также в этот день пройдут матчи "Урал" (Екатеринбург) - "Оренбург", на котором будет работать бригада Станислава Васильева из Ижевска, и "Крылья Советов" (Самара) - "Рубин" (Казань), которую обслужит бригада Владислава Безбородова (Санкт-Петербург).

Также в субботу Евгений Турбин (Дмитров) будет работать на матче "Уфа" - "Локомотив" (Москва), Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) - на встрече "Динамо" (Москва) - "Ахмат" (Грозный), Николай Волошин из Смоленска - на игре между "Сочи" и "Тамбовом".