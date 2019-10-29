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Еврокубки

"Химки" обыграли греческий "Панатинаикос" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 103:86
Алексей Швед (справа) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Алексей Швед (справа)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 октября. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 103:86 обыграл греческий "Панатинаикос" в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 6012 зрителей.

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Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 26 очков. В составе греческого клуба больше всех очков набрал защитник Джиммер Фредетт (16).

"Химки" занимают третье место в турнирной таблице Евролиги, в активе подмосковной команды четыре победы и одно поражение. "Панатинаикос" с двумя победами идет 12-м. Лидируют московский ЦСКА и испанская "Барселона".

В следующем матче "Химки" в гостях сыграют с сербской "Црвеной Звездой" 31 октября.

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Подмосковный клуб победил в матче Евролиги со счетом 103:86
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