Получивший тяжелую травму футболист "Рубина" Фомин выписан из больницы

ТАСС, 30 октября. Футболист молодежного состава казанского "Рубина" Вячеслав Фомин, получивший тяжелую травму, выписан из больницы и переведен в реабилитационный центр в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

18 октября Фомин получил травму во время гостевого матча молодежного чемпионата России против московского "Спартака" (0:1). На 69-й минуте встречи 17-летний защитник получил повреждение в результате столкновения с соперником. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у футболиста тупую травму живота и большую потерю крови, затем ему была проведена операция. 21 октября спортсмена сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

"Слава направлен в терапевтическое отделение для восстановительного лечения, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, швы сняты", - говорится в сообщении.

Фомин провел в этом сезоне 12 матчей в молодежном первенстве, не отметившись результативными действиями.