Свечников стал первым. Игрок "Каролины" вдохновил нас собрать лучшие голы россиян в НХЛ

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников первым в НХЛ забросил шайбу в стиле "лакросс", вписав свое имя в историю лиги. В ночь на среду в середине третьего периода домашнего матча с "Калгари" при счете 0:1 19-летний форвард укатил за ворота соперника, приподнял шайбу и в буквальном смысле занес ее в правую от вратаря "девятку".

Первым в истории автором подобного гола считается канадец Майк Легг, который получил широкую известность в 1996 году после заброшенной шайбы в матче за команду Мичиганского университета. Вслед за ним этот трюк не раз исполняли во многих юниорских и взрослых лигах, а также на международном уровне, как, например, финн Микаэль Гранлунд в полуфинальном матче чемпионата мира — 2011 со сборной России. В прошлом сезоне этот трюк удался нападающему омского "Авангарда" Сергею Шумакову в матче Континентальной хоккейной лиги. В НХЛ же повторить подобное ранее пытались Евгений Кузнецов и канадец Тайлер Эннис, но безуспешно.

"Это нереальное зрелище, — отметил партнер Свечникова по команде защитник Дуги Хэмилтон после матча. — Мы все были переполнены эмоциями от произошедшего".

Сам Свечников признался, что не раз отрабатывал этот трюк на тренировках. "Я действительно практиковал его сегодня утром, — сказал он. — На самом деле я много тренирую этот трюк с главным тренером, стараюсь делать это практически на каждой тренировке".

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор заверил, что даже не сомневался в том, что Свечников когда-нибудь отметится заброшенной шайбой в стиле "лакросс". "Это было вопросом времени, — сказал тренер. — Причем это произошло в тот момент, когда нам очень нужен был гол".

Самые красивые шайбы россиян в НХЛ

Североамериканские эксперты не раз называли российских хоккеистов самыми техничными в мире, поэтому немудрено, что отечественные игроки присутствуют во всевозможных рейтингах лучших шайб в истории НХЛ. Нередко эти списки возглавляет форвард "Вашингтона" Александр Овечкин c точным броском в падении в ворота "Финикса" в своем дебютном сезоне. Великий Уэйн Гретцки в тот момент присутствовал на трибунах и с приоткрытым ртом наблюдал за повтором на экране. Шайба в падении после прохода от центральной линии стала визитной карточкой главного голеадора лиги последних 14 лет. В частности, именно этот гол вошел в список лучших моментов в истории НХЛ, который был подготовлен лигой к своему столетию.