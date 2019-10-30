Свечников стал первым. Игрок "Каролины" вдохновил нас собрать лучшие голы россиян в НХЛ

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников первым в НХЛ забросил шайбу в стиле "лакросс", вписав свое имя в историю лиги. В ночь на среду в середине третьего периода домашнего матча с "Калгари" при счете 0:1 19-летний форвард укатил за ворота соперника, приподнял шайбу и в буквальном смысле занес ее в правую от вратаря "девятку".
Первым в истории автором подобного гола считается канадец Майк Легг, который получил широкую известность в 1996 году после заброшенной шайбы в матче за команду Мичиганского университета. Вслед за ним этот трюк не раз исполняли во многих юниорских и взрослых лигах, а также на международном уровне, как, например, финн Микаэль Гранлунд в полуфинальном матче чемпионата мира — 2011 со сборной России. В прошлом сезоне этот трюк удался нападающему омского "Авангарда" Сергею Шумакову в матче Континентальной хоккейной лиги. В НХЛ же повторить подобное ранее пытались Евгений Кузнецов и канадец Тайлер Эннис, но безуспешно.
"Это нереальное зрелище, — отметил партнер Свечникова по команде защитник Дуги Хэмилтон после матча. — Мы все были переполнены эмоциями от произошедшего".
Сам Свечников признался, что не раз отрабатывал этот трюк на тренировках. "Я действительно практиковал его сегодня утром, — сказал он. — На самом деле я много тренирую этот трюк с главным тренером, стараюсь делать это практически на каждой тренировке".
Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор заверил, что даже не сомневался в том, что Свечников когда-нибудь отметится заброшенной шайбой в стиле "лакросс". "Это было вопросом времени, — сказал тренер. — Причем это произошло в тот момент, когда нам очень нужен был гол".
Самые красивые шайбы россиян в НХЛ
Североамериканские эксперты не раз называли российских хоккеистов самыми техничными в мире, поэтому немудрено, что отечественные игроки присутствуют во всевозможных рейтингах лучших шайб в истории НХЛ. Нередко эти списки возглавляет форвард "Вашингтона" Александр Овечкин c точным броском в падении в ворота "Финикса" в своем дебютном сезоне. Великий Уэйн Гретцки в тот момент присутствовал на трибунах и с приоткрытым ртом наблюдал за повтором на экране. Шайба в падении после прохода от центральной линии стала визитной карточкой главного голеадора лиги последних 14 лет. В частности, именно этот гол вошел в список лучших моментов в истории НХЛ, который был подготовлен лигой к своему столетию.
Овечкин является лидером среди россиян по числу попаданий в рейтинги красивых шайб. Нередко упоминается и его шедевральный слаломный проход в матче первого раунда Кубка Стэнли — 2009 с "Рейнджерс", который завершился очередным результативным броском в падении.
Одной из красивейших шайб 1990-х и не только по праву считается неописуемое творение в исполнении Валерия Каменского. В ноябре 1997 года на тот момент нападающий "Колорадо" в эффектном прыжке с разворота на 360 градусов поразил ворота "Флориды". Сложно передать увиденное словами, так что лучше один раз увидеть.
Нечто схожее исполнил в сезоне-2002/03 на тот момент форвард "Баффало" Максим Афиногенов, но только без прыжка. Глядя на этот момент, можно понять, за что Афиногенова в Северной Америке прозвали Безумным Максом.
В отличие от Каменского и Афиногенова нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не стал сближаться с вратарем и точно бросил с разворота с точки вбрасывания. При этом секундами ранее россиянин "обокрал" соперника на синей линии.
Малкин, как и Овечкин, стал автором множества красивых голов, но лишь раз ему удалось послать шайбу под перекладину из-под соперника, находясь спиной к воротам. И здесь Малкин вновь обошелся без помощи партнеров.
Павел Дацюк, даже по признанию самих хоккеистов, творил на ледовой площадке неописуемые вещи. За это его прозвали Волшебником (The Magic Man). Для него не было проблемой обыграть пару соперников на площади в несколько квадратных сантиметров, он нередко "обкрадывал" соперников в самых невероятных ситуациях и совершал проходы от своих ворот, прорывая кольцо из четырех соперников. Словом, часто оставлял коллег по цеху в дураках. Но больше всего запомнятся его выходы один на один, в которых он нередко делал из голкиперов клоунов.
К слову, канадский телеканал Sportsnet включил сразу три буллита Павла Дацюка в пятерку самых лучших в истории НХЛ.
Не отстает от соотечественника и нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров, который своим ложным замахом обхитрил уже не одного вратаря во время исполнения буллитов и породил движение последователей.
Теперь в этом списке найдется место и Свечникову, причем не последнее.
Руслан Алиев