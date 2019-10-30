"Урал" по пенальти обыграл "Арсенал" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" в серии пенальти переиграл тульский "Арсенал" в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене" в присутствии 6418 зрителей.

Основное и дополнительное время завершилось вничью - 2:2. В составе "Урала" отличились Николай Димитров (24-я минута) и Отман Эль-Кабир (37, с пенальти), у "Арсенала" мячи забили Георги Костадинов (14) и Сергей Ткачев (34). На 54-й минуте с поля был удален полузащитник "Урала" Петрус Бумаль. В серии пенальти сильнее были футболисты "Урала" со счетом 5:4.

В 1/4 финала "Урал" встретится с победителем встречи между "Нижним Новгородом" и ярославским "Шинником", которая пройдет позднее в среду. Матчи 1/4 финала запланированы на начало марта, точные даты будут определены позднее.

"Урал" и "Арсенал" встретились в 12-й раз в истории, на счету екатеринбургской команды пять побед, "Арсенал" побеждал один раз, еще шесть матчей завершились вничью. В прошлом розыгрыше Кубка России соперники встретились на стадии 1/2 финала, по итогам двухматчевого противостояния сильнее оказался "Урал" (1:0, 2:2).

"Урал" занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков в 14 встречах. "Арсенал" располагается на 10-й строчке, имея в активе 16 очков. В 15-м туре "Урал" примет "Оренбург", "Арсенал" на выезде сыграет с московским "Спартаком", обе встречи пройдут 4 ноября.