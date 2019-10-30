Ватутин: баскетболист ЦСКА Клайберн перенесет операцию после того, как спадет отек

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист ЦСКА Уилл Клайберн перенесет операцию на колене после того, как спадет отек, восстановление займет длительное время. Об этом ТАСС рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Московский ЦСКА проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 79:84 в домашнем матче Евролиги в среду. Баскетболисты, тренерский штаб и офис клуба вышел на игру в майках с 21-м номером в поддержку получившего тяжелую травму Уилла Клайберна.

"Хотели поддержать Уилла, у него очень сложный жизненный этап, впереди операция и долгое восстановление, - сказал Ватутин. - Это большой игрок и сильный человек, стержневой баскетболист для нынешнего состава, но злополучное падение в Берлине перечеркнуло многие планы".

"Когда спадет отек на травмированном колене Уиллу сделают операцию. Восстановление займет длительный период и очень многое будет зависеть от него самого - реабилитация после таких травм долгая и сложная. Уверен, Уилл сделает все возможное чтобы вернуться к своей лучшей форме, чего мы все очень желаем и ждем", - подчеркнул Ватутин.

"Все игроки и весь клуб переживают за Уилла, несмотря на травму он остается с нами и планируем что будет восстанавливаться в Москве", - добавил президент ЦСКА.

Действующий победитель Евролиги потерпел первое поражение в текущем сезоне турнира и занимает второе место в таблице (четыре победы, одно поражение), лидирует испанская "Барселона". В следующем туре ЦСКА встретится с петербургским "Зенитом" в пятницу.