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НХЛ

"Тампа" обыграла "Нью-Джерси" в самом результативном матче сезона НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 7:6
Хоккеисты "Тампы" AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Хоккеисты "Тампы"
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 31 октября. "Тампа" победила в гостях "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ондржей Палат (10-я и 57-я минуты), Алекс Киллорн (18), Брейден Пойнт (32), Ян Рутта (43), Мэтью Жозеф (48) и Тайлер Джонсон (62). У хозяев голы на счету Кайла Палмьери (2, 33, 60), Йспера Братта (27), Нико Хишира (34) и Сами Ватанена (42). Матч стал самым результативным в текущем сезоне НХЛ.

Защитник гостей Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Всего на его счету 8 (0 шайб + 8 передач) очков в текущем сезоне. Его партнер по команде нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский провел матч в запасе.

Дебютный матч в НХЛ провел нападающий "Тампы" Александр Волков. Он отыграл 12 минут 49 секунд, отметившись одним хитом, и заработал показатель полезности "-2".

Волков с 2013 по 2017 год выступал за клуб Молодежной хоккейной лиги "СКА-1946" из Санкт-Петербурга. В сезоне-2016/17 провел часть матчей за клуб Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева". Он был выбран "Тампой" во втором раунде драфта НХЛ 2017 года под общим 48-м номером. В июне 2017 года подписал трехлетний контракт с "Тампой", после чего провел два сезона в фарм-клубе "Сиракьюз" из Американской хоккейной лиги (АХЛ), набрав 45 очков (23 шайбы + 22 передачи) и 48 (23+25) очков соответственно в регулярном чемпионате, а также 6 (3+3) и 1 (1+0) в плей-офф. В нынешнем сезоне на его счету три матча за "Сиракьюз", в которых он сделал три голевые передачи.

"Тампа" идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 14 очков после 12 матчей. "Нью-Джерси" располагается на 15-й строчке, набрав 7 очков в 10 встречах. В следующем матче "Тампа" в гостях сыграет с "Айлендерс", "Нью-Джерси" примет "Филадельфию". Обе встречи пройдут 2 ноября.

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