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Летние олимпийские виды спорта

"Вашингтон Нэшионалс" впервые в истории выиграл бейсбольную Мировую серию

В финале столичная команда победила "Хьюстон Астрос" по итогам семи матчей
Бейсболисты "Вашингтон Нэшионалс" AP Photo/Matt Slocum
Описание
Бейсболисты "Вашингтон Нэшионалс"
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 31 октября. Клуб "Вашингтон Нэшионалс" в первый раз в истории стал победителем Мировой серии - решающей серии в Главной лиге бейсбола (MLB), где встречаются лучшие клубы Национальной и Американской бейсбольных лиг.

В главной серии чемпионата "Вашингтон", выигравший Национальную бейсбольную лигу в 2019 году, победил лучший клуб Американской лиги "Хьюстон Астрос" в семи матчах (4-3). Седьмая встреча, прошедшая в Хьюстоне, закончилась со счетом 6:2 в пользу "Вашингтона". Все матчи серии завершились победами гостевой команды.

Ранее высшим достижением "Вашингтона" был выход в финальную серии Национальной лиги в 1981 году, где клуб проиграл "Лос-Анджелес Доджерс" с общим счетом 2-3. До 2005 года команда носила название "Монреаль Экспос".

"Хьюстон" побеждал в Мировой серии в 2017 году, обыграв в финале "Лос-Анджелес Доджерс" (4-3). В 2005 году "Хьюстон" проиграл в финале Мировой серии "Чикаго Уайт Сокс" (0-4). "Хьюстон" до 2013 года выступал в Национальной лиге.

Мировая серия проводится с 1882 года. Наибольшее число побед у "Нью-Йорк Янкиз" - 27, еще 13 раз команда проигрывала в финале. На втором месте "Сент-Луис Кардиналс" - 11 побед, на третьем - "Окленд Атлетикс" и "Бостон Ред Сокс" - по 9.

Команды из Вашингтона побеждали во всех главных спортивных лигах Северной Америки. Победу в Мировой серии в 1924 году одержала другая команда из столицы США - "Вашингтон Сенаторз" (ныне - "Миннесота Твинс"), в Национальной хоккейной лиге в 2018 году впервые в своей истории обладателем Кубка Стэнли стала команда "Вашингтон Кэпиталз", в 1978 году в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации победа осталась за командой "Вашингтон Буллетс" (ныне - "Вашингтон Уизардс), "Вашингтон Рэдскинз" трижды становились победителями Национальной футбольной лиги (1983, 1988, 1992), а клуб "Ди Си Юнайтед" четыре раза в своей истории становился победителем Главной футбольной лиги (1996, 1997, 1999 и 2004).

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Летние олимпийские виды спорта
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