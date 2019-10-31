Ледовая арена на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге откроется летом 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Новый ледовый дворец "УГМК-Арена", который будет построен на месте снесенной в Екатеринбурге телебашни, будет введен в эксплуатацию летом 2022 года, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Ледовая арена" Данил Крицкий.

"30 июня 2022 года", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках строительства.

Крицкий добавил, что первым масштабным спортивным событием, который примет новая площадка, может стать чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года.

"Если заявка Екатеринбурга выиграет, то планируется проведение женского чемпионата мира по баскетболу в 2022 году. Если заявка не выиграет, то будет летняя Универсиада в 2023 году", - сказал Крицкий.

Площадь строящейся в Екатеринбурге "УГМК-Арены" составит почти 100 тыс. квадратных метров, высота внутреннего пространства будет достигать 27 метров. Здание будет эллипсовидной формы и займет территорию в пять гектаров. Снаружи ледовая арена будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка. Ледовый дворец сможет вместить от 12 до 15 тыс. человек.

Недостроенную 220-метровую екатеринбургскую телебашню снесли 24 марта. Она была расположена в центре города и являлась одним из самых известных объектов областного центра. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.