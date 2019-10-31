Лидер клуба НБА "Голден Стэйт" Карри сломал руку в матче против "Финикса"

ТАСС, 31 октября. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стефен Карри сломал левую руку в домашнем матче регулярного чемпионата против "Финикса" в ночь на четверг. Об этом сообщила пресс-служба "Голден Стэйт".
Встреча, проходившая в Сан-Франциско, завершилась победой "Финикса" (121:110).
Карри получил травму в третье четверти, во время совершения броска 31-летний защитник неудачно приземлился на руки и на него навалился баскетболист "Финикса". До этого он провел на площадке 21 минуту 9 секунд, набрав 9 очков, совершив 5 подборов и отдав 6 результативных передач. По предварительным данным, Карри получил перелом второй пястной кости. Дальнейшее медобследование определит сроки восстановления баскетболиста.
Here’s the fall where Steph hurt himself.— theScore (@theScore) October 31, 2019
(: @ESPNNBA) pic.twitter.com/jNofXAty2r
Карри выступает за "Голден Стэйт" с 2009 года. Он является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), также баскетболист дважды становился самым ценным игроком НБА (2015, 2016), самым результативным игроком регулярного чемпионата. В составе сборной США Карри дважды выиграл чемпионаты мира (2010, 2014).
"Голден Стэйт" уже выступает без другого своего лидера Клэя Томпсона, который получил травму колена в финальной серии плей-офф прошлого сезона с "Торонто" (2-4). Ожидается, что 29-летний Томпсон пропустит весь сезон.
"Голден Стэйт" пять раз становился чемпионом НБА (1956, 1975, 2015, 2017, 2018). В турнирной таблице нынешнего сезона клуб занимает 11-е место с одной победой и тремя поражениями. В следующем матче "Голден Стэйт" сыграет с "Сан-Антонио" 2 ноября.