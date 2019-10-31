Лидер клуба НБА "Голден Стэйт" Карри сломал руку в матче против "Финикса"

ТАСС, 31 октября. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стефен Карри сломал левую руку в домашнем матче регулярного чемпионата против "Финикса" в ночь на четверг. Об этом сообщила пресс-служба "Голден Стэйт".

Встреча, проходившая в Сан-Франциско, завершилась победой "Финикса" (121:110).

Карри получил травму в третье четверти, во время совершения броска 31-летний защитник неудачно приземлился на руки и на него навалился баскетболист "Финикса". До этого он провел на площадке 21 минуту 9 секунд, набрав 9 очков, совершив 5 подборов и отдав 6 результативных передач. По предварительным данным, Карри получил перелом второй пястной кости. Дальнейшее медобследование определит сроки восстановления баскетболиста.