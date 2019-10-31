"УГМК-Арена" в Екатеринбурге сможет принимать международные состязания по 12 видам спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Новый ледовый дворец "УГМК-Арена", который будет построен в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни, сможет принимать соревнования международного уровня по 12 спортивным дисциплинам, сообщил на выставке 100+ Forum Russia генеральный директор АО "Ледовая арена" Данил Крицкий.

"[При строительстве арены] нам пришлось соответствовать высочайшим требованиям 12 международных спортивных организаций, это организации связаны как с ледовыми, так и с игровыми видами спорта. Это хоккей, фигурное катание, следж-хоккей, баскетбол, мини-футбол, гандбол, различные виды единоборств. Нужно понимать, что требования различных федераций очень значительно отличаются, а порой и противоречат друг другу. Наша арена не имеет аналогов в стране", - сказал Крицкий.

Ранее сообщалось, что новый ледовый дворец будет введен в эксплуатацию в конце июня 2022 года.

Площадь строящейся в Екатеринбурге "УГМК-Арены" составит почти 100 тыс. квадратных метров, высота внутреннего пространства будет достигать 27 метров. Здание будет эллипсовидной формы и займет территорию в пять гектаров. Снаружи ледовая арена будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка. Ледовый дворец сможет вместить от 12 до 15 тыс. человек.

Недостроенную 220-метровую екатеринбургскую телебашню снесли 24 марта. Она была расположена в центре города и являлась одним из самых известных объектов областного центра. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.