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Мировой футбол

Финал Кубка Либертадорес по футболу пройдет в Чили, несмотря на беспорядки

В финальном матче 23 ноября сыграют аргентинский клуб "Ривер Плейт" и бразильский "Фламенго"

ТАСС, 31 октября. Финальный матч самого престижного клубного футбольного турнира в Южной Америке - Кубка Либертадорес - состоится в столице Чили Сантьяго, несмотря на антиправительственные протесты, продолжающиеся в республике третью неделю подряд. Об этом сообщила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) на своей странице в Twitter.

Как подчеркивается, "правительство Чили гарантировало безопасность во время проведения финала Кубка Либертадорес". "Чилийские болельщики смогут насладиться футболом", - отметила КОНМЕБОЛ. В финальном матче 23 ноября встретятся аргентинский клуб "Ривер Плейт" и бразильский "Фламенго".

Чилийский президент Себастьян Пиньера объявил 30 октября, что страна отказывается от проведения в середине ноября саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и конференции ООН по климату в декабре из-за массовых антиправительственных демонстраций.

Протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города. В сложившейся ситуации Пиньера объявил о введении режима чрезвычайного положения в столице и ряде других населенных пунктов, а также был вынужден отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По последним данным властей, в ходе беспорядков погибли 23 человека.

На прошлой неделе Пиньера в стремлении погасить волну протестов заявил, что правительство направит в Национальный конгресс (двухпалатный парламент) пакет мер социальной поддержки, включающий увеличение размера пенсий, снижение тарифов на электричество и цен на лекарства, установление минимального гарантированного дохода для трудящихся. Кроме того, президент высказался за повышение налога для граждан, ежемесячные доходы которых превышают 8 млн песо (примерно $11 тыс.).

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В прошлом году финальный матч с участием аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" был перенесен из Буэнос-Айреса в Мадрид из-за беспорядков, устроенных болельщиками. "Ривер Плейт" победил со счетом 3:1.

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