СМИ: футболисты "Барселоны" были готовы пойти на понижение зарплаты ради трансфера Неймара

ТАСС, 31 октября. Футболисты испанской "Барселоны" были готовы изменить условия своих контрактов ради возвращения в клуб бразильского нападающего Неймара из французского "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Как сообщает портал, переход 27-летнего Неймара должен был осуществиться в летнее трансферное окно.

"Мы спросили у президента клуба, можем ли мы изменить условия наших контрактов, так как понимали, что трансферу мешает финансовый fair play, - сказал защитник "Барселоны" Жерар Пике. - Мы хотели помочь клубу. На тот момент это была хорошая идея, но также вмешались другие проблемы".

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. С "Барселоной" бразилец дважды стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок Испании, по одному разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне за ПСЖ бразилец провел пять игр и забил четыре мяча. В составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.