Нападающий Щербак покинул клуб КХЛ "Авангард"

ТАСС, 31 октября. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" и нападающий Никита Щербак расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

28 октября "Авангард" поместил игрока на драфт отказов, но ни один клуб лиги не заинтересовался контрактом хоккеиста. Расторжение договора не предусматривает выплаты дополнительных компенсаций 23-летнему Щербаку.

"Мы обсудили с тренерским штабом перспективы Никиты в составе нашей команды и пришли к выводу, что нет смысла держать игрока, если он не попадает в топ-6 нападающих, в третьем-четвертом звене. Щербак молодой талантливый форвард, нужно дать ему возможность реализовать свой потенциал в другом клубе. Мы благодарим Никиту за профессиональную работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", - сказал президент "Авангарда" Максим Сушинский.

Щербак перешел в "Авангард" летом, подписав трехлетний контракт. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, в которых набрал 6 очков (2 шайбы + 4 результативных передачи). До этого форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Щербак был выбран на драфте НХЛ 2014 года под 26-м номером "Монреалем". В декабре 2018 года клуб поместил его на драфт отказов, откуда его забрал "Лос-Анджелес". Всего в НХЛ Щербак провел 37 матчей, набрав 8 очков (6+2).