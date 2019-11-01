Воздушные лыжи. Что такое биг-эйр, слоупстайл и как удержать грэб

Первый этап Кубка мира по фристайлу стартует 2 ноября в Италии. Перед началом зимнего сезона помогаем разобраться в оценках судей и философии новых олимпийских видов, а также оцениваем перспективы россиян

Если описывать соревнования по биг-эйру тому, кто ни разу их не видел, то первым делом напрашиваются сравнения с лыжной акробатикой — и там, и там спортсмены на лыжах вылетают с трамплина, выполняют в воздухе определенные трюки и стараются не упасть при приземлении. На самом деле разница довольно велика, ее легко заметить в форме и размерах трамплинов, технике движения фристайлистов, оборудовании и даже околоспортивной культуре. Если говорить о технических отличиях, то в лыжной акробатике из-за конструкции трамплина фристайлист вылетает вверх и уже высоко в воздухе исполняет свою программу. В биг-эйре вылет происходит вперед, лыжник отталкивается от трамплина и выполняет элементы во время пролета практически параллельно земле. В этих дисциплинах различается даже конструкция лыж — для акробатики они меньше, чтобы не мешать вращениям. Лыжи для слоупстайла и биг-эйра сконструированы так, чтобы спортсмену было удобно двигаться по трассе и лицом, и спиной вперед. Это достигается за счет симметрии — нос и хвост таких лыж одинаково загнуты.

' YouTube/X Games'

Биг-эйр, слоупстайл и хафпайп принято объединять под общим названием "фри-ски" — "свободные дисциплины". До вхождения в олимпийскую программу это было практически отдельной субкультурой, альтернативным свободным движением, где даже на трассу каждый выходил в той одежде, которая ему больше нравится. Главными соревнованиями в этих видах были не чемпионаты и Кубки мира, а Всемирные экстремальные игры — X Games. По словам старшего тренера сборной России по фристайлу в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл Никиты Васильева, после включения фри-ски в программу Олимпийских игр андеграундного духа в этих видах поубавилось. "Сейчас максимально профессиональный подход и к тренировкам, и к подготовке оборудования, лыж, но сохранилось основное — свобода решений, собственный выбор того, что ты будешь делать на трассе. Мы не заявляем перед попыткой какой-то определенный трюк, спортсмен едет и буквально делает что хочет, может даже перед самим трамплином передумать. В акробатике все совсем по-другому — у ребят есть определенная программа, которую они выполняют, и передумать в процессе уже точно нельзя", — отметил Васильев. Как это происходит В формате чемпионатов и этапов Кубка мира соревнования по биг-эйру проводятся в отдельном зачете, но на самом деле большой трамплин является частью слоупстайла. В нем спортсмен начинает свою попытку с прохождения джиббинговой секции, а потом уже выходит на линию из двух-трех трамплинов. "У нас одна сборная и по слоупстайлу, и по биг-эйру, но так во всем мире — одни и те же люди катаются и там, и там. Да, в биг-эйре меньше трасса, всего один трамплин, но за счет этого сразу повышается сложность исполняемых трюков, — пояснил Васильев. — А вот по параметрам слоупстайла на трассе должно присутствовать минимум два трамплина, но сейчас обычно делают три, это заставляет спортсмена выполнять более вариативную программу".

Описание Россиянин Ярослав Кузнецов во время финальных соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл на Универсиаде-2019 © Сергей Бобылев/ТАСС

Участники приезжают на соревнования за два дня до старта и именно тогда впервые видят трассу. Секции и трамплины строятся специально к турниру, и до официальных тренировок выходить на них запрещено. Основным параметром трамплина является длина пролета — это то расстояние, которое есть у спортсмена, чтобы выполнить трюк, когда он вылетает с трамплина. Точно заданного стандарта тут нет, есть только минимальные технические требования, которые меняются в зависимости от статуса турнира. Например, на чемпионатах мира и Олимпийских играх длина пролета составляет от 18 до 25 метров, но спортсмен должен быть готов выполнить трюк и на большем, и на меньшем трамплине. "Перед началом тренировочного сезона мы со спортсменами определяемся с набором трюков, над которыми будем работать. Есть базовые элементы, которые подходят под большинство трасс, вне зависимости от размера трамплинов. Уже на самих соревнованиях ты смотришь на уровень соперников, кто какие трюки делает и что нужно прыгнуть тебе, чтобы победить. Выбираешь три-четыре элемента и начинаешь планомерно над ними работать, обкатывать, привыкаешь к трамплину. Но самое сложное, как и везде, собраться перед попыткой", — рассказал Васильев. "Как во всех видах спорта, у мальчиков программы несколько сложнее за счет физического развития. Но не сказал бы, что у мужчин меньше страха, иногда на соревнованиях именно девочки кажутся более мужественными и принимают более отчаянные решения. Девушки более устойчивы с психологической точки зрения, они могут собраться в критический момент и даже после ошибок собраться и выполнить следующую попытку отлично", — отметил Васильев.

' YouTube/X Games'

Основные трюки в биг-эйре: вращения по разным осям, сальто, грэбы — захваты лыж рукой. Профессиональные судьи обычно на глаз могут определить, сколько оборотов совершил спортсмен, видеоповтором арбитры обычно пользуются, чтобы уточнить детали. Например, как именно лыжник взял грэб, какое время его удерживал. В слоупстайле к трюкам на трамплинах прибавляется прохождение джиббинговой секции. Критерии оценки одинаковые и в биг-эйре, и в слоупстайле, и они не сводятся только к тому, чтобы удержаться на ногах. "Первое, на что смотрят судьи, это стиль атлета. Довольно субъективное понятие, которое подразумевает, как спортсмен смотрится по ходу всей трассы, какое общее впечатление складывается от его выступления. Второй критерий — амплитуда прыжка: кто-то может прыгнуть и приземлиться на 15 метров, хотя по конфигурации трамплина мог бы улететь и на все 25. Кто-то рискует, прыгает трюк дальше и за это уже получает больше баллов. Ну и конечно, учитывается сложность программы и ее чистота исполнения", — заключил старший тренер российской команды. Лидеры и перспективы Дисциплины фри-ски можно назвать спортом молодых, пиковый период для атлетов тут начинается уже с 16 лет и длится примерно до 21 года, хотя выступать на высоком уровне можно продолжать и в более старшем возрасте. Именно поэтому очень важна массовость этих дисциплин, чтобы уже к 16 годам из большого количества детей вырастали те, кто хочет заниматься спортом профессионально.

' YouTube/X Games'

"Мировые лидеры в этих дисциплинах — это такая большая пятерка стран: США, Канада, Норвегия, Швеция, Швейцария. Их успехи объясняются тем, что в этих странах буквально на каждом горнолыжном курорте есть парки с перилами, трамплинами, где дети могут тренироваться. Отсюда развитие массовости, конкуренции, — рассказал Васильев. — У нас в России эти дисциплины развиваются в Чувашии, Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске, Томской области, Челябинской области". Несмотря на то что Россия не является безоговорочным лидером в дисциплинах фри-ски, надежды на успехи последние несколько лет связаны с женской командой, в которую входят чемпионка зимних Юношеских олимпийских игр и Универсиады-2019 Лана Прусакова, а также серебряный призер Универсиады Анастасия Таталина. В прошлом сезоне на дебютном для себя чемпионате мира Таталина показала лучший результат в квалификации биг-эйра, вышла в финал, где заняла шестое место. В этом году чемпионат мира не проводится, поэтому задачи на сезон несколько отличаются.

Описание Анастасия Таталина © Михаил Терещенко/ТАСС