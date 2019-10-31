Спортивное общество "Локомотив" проведет детский турнир по дзюдо в Нальчике

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пятый международный турнир по дзюдо "Кубок Вызова РФСО "Локомотив" с участием около 2 тыс. юных спортсменов пройдет с 1 по 4 ноября в Нальчике. Об этом ТАСС рассказал двукратный призер Олимпийских игр, вице-президент Федерации дзюдо России (ФДР) Тамерлан Тменов.

В соревнованиях примут участие дзюдоисты России, Азербайджана, Киргизии, Израиля, Польши, Казахстана, Грузии, Эстонии, Монголии и Армении. По окончании соревнований для всех юных спортсменов организаторы турнира проведут сборы и мастер-классы от олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы.

"Этот турнир празднует свой первый маленький юбилей, на мой взгляд, это была очень хорошая идея - создать Кубок вызова, она принадлежала чемпиону Европы Алиму Гаданову, - отметил Тменов. - Семья дзюдо велика и становится больше с каждым годом, пропагандируя здоровый образ жизни, закаляя подрастающее поколение, объединяя конфессии и национальности. Масштабные соревнования приурочены ко Дню единства, они традиционно олицетворяют самые важные для нашей молодежи ценности".

Тменов отметил, что Кубок вызова послужил стартовой площадкой для нового детского проекта "Школьная лига дзюдо".

"Надеюсь, и остальные виды спорта возьмут в данном случае пример, школьный возраст очень важен для каждого человека, чтобы спорт стал для детей необходимостью - не это ли реализация нашей главной задачи? "Кубок вызова" стал важной вехой в становлении нового проекта "Школьная лига дзюдо", который мы планируем запустить в сотрудничестве с РЖД. Сейчас в нем задействованы два региона - локомотивом стали Кабардино-Балкария и Северная Осетия, но в дальнейшем, я уверен, эту эстафету подхватят и остальные", - рассказал вице-президент ФДР.