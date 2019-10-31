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Летние олимпийские виды спорта

Сальников: специалисты с Универсиады-2013 должны работать в оргкомитете ЧМ-2025 в Казани

Президент Всероссийской федерации плавания считает, что турнир пройдет в городе на самом высоком уровне
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Максим Туманов/ТАСС
Описание
Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Максим Туманов/ТАСС

КАЗАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты, работавшие на летней Универсиаде 2013 года и чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года в Казани, должны помочь оргкомитету при организации чемпионата мира 2025 года. Такое мнение журналистам высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Решение о проведении турнира 2025 года было принято на конгрессе Международной федерации плавания в южнокорейском Кванджу в июле.

"В настоящее время я думаю, что все те специалисты, которые работали и на Универсиаде, и на чемпионате мира в 2015 году, в строю. Мы плотно взаимодействуем с оргкомитетом, и я думаю, что соревнования пройдут на самом высоком уровне, как это было и в предыдущие годы", - сказал Сальников.

Чемпионат мира 2015 года в Казани проходил на "Казань-Арене", где соревновались пловцы и синхронистки, а также во Дворце водных видов спорта (прыжки в воду), арене для водного поло рядом с Дворцом водных видов и на реке Казанке (плавание на открытой воде и хай-дайвинг).

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Летние олимпийские виды спорта
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