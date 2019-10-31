Ян Непомнящий опустился на седьмое место в рейтинге FIDE

ТАСС, 31 октября. Россиянин Ян Непомнящий потерял две позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) и опустился на седьмое место. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в четверг.

На счету Непомнящего 2773 очка. Россиянин Александр Грищук поднялся на 11-е место (2764), Никита Витюгов - на 14-ю строчку с 25-й (2756), Владимир Крамник, в январе завершивший карьеру, сохранил 16-е место (2753). Сергей Карякин опустился на семь позиций и занимает 19-ю позицию (2749).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2870), на втором месте американец Фабиано Каруана (2822), третью строчку рейтинга занимает китаец Дин Лижэнь (2801). Также в десятку лучших входят француз Максим Вашье-Лаграв (4-е место, 2777), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (5, 2777), голландец Аниш Гири (6, 2776), армянин Левон Аронян (8, 2767), азербайджанец Теймур Раджабов (9, 2767) и американец Уэсли Со (10, 2765).

Россиянин Дмитрий Андрейкин занимает 23-ю строчку (2733), Владислав Артемьев - 25-ю (2731), Петр Свидлер - 29-ю (2719), Кирилл Алексеенко - 31-ю (2715), Максим Матлаков - 32-ю (2715), Евгений Томашевский - 35-ю (3712), Дмитрий Яковенко - 42-ю (2691).