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Итоговый турнир WTA

Победительница US Open Андрееску снялась с Итогового турнира WTA

Канадку заменит американка София Кенин

ТАСС, 31 октября. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне. Об этом в четверг сообщила пресс-служба WTA.

19-летняя Андрееску, которая посеяна под четвертым номером, в среду досрочно из-за травмы левого колена завершила борьбу в матче против чешки Каролины Плишковой (2). "У меня было обследование в четверг, к сожалению, результаты говорят о том, что мне нужно сняться", - рассказала Андрееску.

Спортсменка выступала в пурпурной группе. Ее заменит американка София Кенин, в пятницу она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (8), ранее обеспечившей себе участие в полуфинале. Кенин уже не сможет выйти в плей-офф турнира.

Это вторая замена на текущем турнире, ранее из-за травмы была вынуждена завершить борьбу третья сеяная японка Наоми Осака, ее заменила голландка Кики Бертенс.

Андрееску занимает четвертое место в рейтинге WTA, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации (все были одержаны в этом году). В сентябре Андрееску выиграла Открытый чемпионат США.

На Итоговом турнире WTA в предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

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Итоговый турнир WTA
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