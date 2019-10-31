Власти Татарстана могут построить новый комплекс к ЧМ-2025 по водным видам спорта

КАЗАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Республики Татарстан могут построить новый спортивный комплекс для проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Казани. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В июле нынешнего года бюро Международной федерации плавания (FINA) приняло решение провести чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Казани.

"Мы не рассчитываем, что футбольный стадион будет задействован. Есть другие решения, одно из которых - строительство нового комплекса, в котором можно проводить соревнования не только по плаванию, но и по другим видам спорта. Я рассчитываю, что к 2025 году власти Татарстана построят новый комплекс. Город принимает на себя все решения, главное - обеспечить необходимое количество зрительских мест", - отметил Сальников.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, тогда соревнования проходили на футбольном стадионе "Казань-Арена", в чаше которого временно был установлен бассейн.