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Итоговый турнир WTA

Теннисистка Бенчич вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Ее соперница по матчу третьего тура группового раунда голландка Кики Бертенс не смогла завершить встречу из-за травмы

ТАСС, 31 октября. Белинда Бенчич из Швейцарии пробилась в 1/2 финала Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Ее соперница по матчу третьего тура группового раунда голландка Кики Бертенс не смогла завершить встречу из-за травмы при счете 7:5, 1:0 в пользу Бенчич. Ранее Бертенс на турнире заменила выбывшую из-за травмы японку Наоми Осаку (3).

Из красной группы в полуфинал вышли Бенчич (7-й номер посева) и австралийка Эшли Барти (1). В 1/2 финала Бенчич сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (8), вторая полуфиналистка пурпурной группы определится по итогам матча между чешкой Каролиной Плишковой (2) и румынкой Симоной Халеп (5).

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выходят в полуфинал.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

Теги
Итоговый турнир WTA
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