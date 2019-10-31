Президент ФК "Урал": футболисты из стран ЕАЭС не должны считаться иностранцами

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов считает, что игроки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не должны считаться легионерами в чемпионате России. Такое мнение он высказал ТАСС.

Согласно проекту Минспорта РФ, спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских спортивных командных соревнованиях. Соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее в российских турнирах был отменен статус легионеров для белорусских спортсменов. В составе "Урала" выступает армянский защитник Вараздат Ароян.

"Члены ЕС, которые играют в европейских чемпионатах, не считаются легионерами - итальянцы в Испании, испанцы в Италии, - сказал Иванов. - Я думаю, в этом ничего страшного нет - у нас нет столько футболистов, которые придут заполонять наш рынок из Армении или Казахстана. Не думаю, что они должны считаться иностранцами".

"Мы внимание и так на всех обращаем, - отметил президент "Урала", отвечая на вопрос о том, станет ли клуб обращать больше внимания на рынки футболистов стран ЕАЭС, если закон будет принят. - Мы смотрим и чемпионат Белоруссии, и чемпионат Армении... Будет принят закон или нет, селекционный отдел у нас работает".

Согласно проектам, спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве. В высшем дивизионе чемпионата России по футболу действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.