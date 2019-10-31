Колобков: проект санкций за нарушение конвенции по борьбе с допингом требует доработки

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Проект документа о санкциях за несоблюдение конвенции по борьбе с допингом, который обсуждался на седьмой сессии конференции сторон ЮНЕСКО, требует доработки. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колокбов, который представлял Россию на конференции.

ЮНЕСКО отложило вопрос о санкциях к странам, нарушающим конвенцию о борьбе с допингом

Конференция сторон ЮНЕСКО не сумела достигнуть консенсуса по вопросу принятия документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, проект которой предполагал согласие стран с санкциями под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA) и олимпийского движения. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе.

"Все приняли активное участие в разработке документов. Документы важные, и поэтому, по нашему мнению, их необходимо принимать консенсусом. Насколько мы видим сейчас по выступлению различных государств, консенсуса нет. Эти документы необходимо доработать - продлить мандат рабочей группы", - сказал Колобков.

"Мы готовы в этом участвовать. Думаю, многие государства включатся в эту работу, чтобы в итоге получить документы, которые действительно будут полностью проработаны, отражать волю всех государств и будут приняты консенсусом", - добавил он.

На конференции было принято решение отправить документ на доработку рабочей группе. В следующий раз дисциплинарные меры будут обсуждаться через два года.