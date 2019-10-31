Колобков: проект санкций за нарушение конвенции по борьбе с допингом требует доработки

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Проект документа о санкциях за несоблюдение конвенции по борьбе с допингом, который обсуждался на седьмой сессии конференции сторон ЮНЕСКО, требует доработки. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колокбов, который представлял Россию на конференции.
Конференция сторон ЮНЕСКО не сумела достигнуть консенсуса по вопросу принятия документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, проект которой предполагал согласие стран с санкциями под эгидой Всемирного антидопингового агентства (WADA) и олимпийского движения. Несмотря на желание ряда стран принять документы путем голосования, было принято решение отправить их на доработку специальной рабочей группе.
"Все приняли активное участие в разработке документов. Документы важные, и поэтому, по нашему мнению, их необходимо принимать консенсусом. Насколько мы видим сейчас по выступлению различных государств, консенсуса нет. Эти документы необходимо доработать - продлить мандат рабочей группы", - сказал Колобков.
"Мы готовы в этом участвовать. Думаю, многие государства включатся в эту работу, чтобы в итоге получить документы, которые действительно будут полностью проработаны, отражать волю всех государств и будут приняты консенсусом", - добавил он.
На конференции было принято решение отправить документ на доработку рабочей группе. В следующий раз дисциплинарные меры будут обсуждаться через два года.