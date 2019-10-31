Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Шайбы Дацюка и Доуса помогли "Автомобилисту" обыграть "Барыс" в матче КХЛ

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась в овертайме, победу "Автомобилисту" принес гол Найджела Доуса

ТАСС, 31 октября. Екатеринбургский "Автомобилист" на выезде переиграл "Барыс" из Нур-Султана со счетом 4:3 в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победную шайбу на 40-й секунде овертайма забросил Найджел Доус, ранее выступавший за "Барыс". В основное время в составе победителей отличились Джефф Плэтт (7-я минута), Брукс Мэйсек (40) и Павел Дацюк (50), у проигравших голами отметились Егор Шалапов (26), Аркадий Шестаков (41) и Даррен Диц (56).

Дацюк стал самым возрастным автором гола "Автомобилиста" в КХЛ, в день матча нападающему исполнился 41 год и 103 дня (пятое место в истории лиги). Самым возрастным автором шайбы в истории КХЛ является Вячеслав Козлов, который выступая за подмосковный "Атлант" отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против "Сочи" в возрасте 42 лет 254 дней, игра прошла 12 января 2015 года и завершилась победой "Атланта" со счетом 6:4.

Дацюк впервые забросил шайбу в текущем сезоне, в 11 матчах чемпионата на его счету два очка (1 шайба + 1 передача). Россиянин перешел в "Автомобилист" в июне нынешнего года, до этого он играл за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе клуба Национальной хоккейной лиги "Детройт", за который выступал с 2001 по 2016 год. Дацюк стал олимпийским чемпионом 2018 года, а также чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.

Благодаря победе "Автомобилист" прервал серию из семи поражений подряд, в предыдущий раз команда побеждала 7 октября в домашнем матче против челябинского "Трактора" (3:0). В турнирной таблице "Автомобилист" занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 24 очка в 23 матчах. "Барыс" располагается на четвертом месте (30 очков, 23 матча), казахстанский клуб потерпел четвертое поражение подряд.

В следующем матче "Автомобилист" сыграет на выезде с "Трактором" в субботу, в тот же день "Барыс" примет московский ЦСКА.

Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Бречалов: развитие спортивного туризма сохранит России десятки миллионов долларов
По мнению главы Удмуртии, нужно прикладывать усилия, чтобы турист-спортсмен предпочитал российские варианты отдыха зарубежным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС