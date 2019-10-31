Шайбы Дацюка и Доуса помогли "Автомобилисту" обыграть "Барыс" в матче КХЛ

ТАСС, 31 октября. Екатеринбургский "Автомобилист" на выезде переиграл "Барыс" из Нур-Султана со счетом 4:3 в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победную шайбу на 40-й секунде овертайма забросил Найджел Доус, ранее выступавший за "Барыс". В основное время в составе победителей отличились Джефф Плэтт (7-я минута), Брукс Мэйсек (40) и Павел Дацюк (50), у проигравших голами отметились Егор Шалапов (26), Аркадий Шестаков (41) и Даррен Диц (56).

Дацюк стал самым возрастным автором гола "Автомобилиста" в КХЛ, в день матча нападающему исполнился 41 год и 103 дня (пятое место в истории лиги). Самым возрастным автором шайбы в истории КХЛ является Вячеслав Козлов, который выступая за подмосковный "Атлант" отличился в гостевом матче регулярного чемпионата против "Сочи" в возрасте 42 лет 254 дней, игра прошла 12 января 2015 года и завершилась победой "Атланта" со счетом 6:4.

Дацюк впервые забросил шайбу в текущем сезоне, в 11 матчах чемпионата на его счету два очка (1 шайба + 1 передача). Россиянин перешел в "Автомобилист" в июне нынешнего года, до этого он играл за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) в составе клуба Национальной хоккейной лиги "Детройт", за который выступал с 2001 по 2016 год. Дацюк стал олимпийским чемпионом 2018 года, а также чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.

Благодаря победе "Автомобилист" прервал серию из семи поражений подряд, в предыдущий раз команда побеждала 7 октября в домашнем матче против челябинского "Трактора" (3:0). В турнирной таблице "Автомобилист" занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 24 очка в 23 матчах. "Барыс" располагается на четвертом месте (30 очков, 23 матча), казахстанский клуб потерпел четвертое поражение подряд.

В следующем матче "Автомобилист" сыграет на выезде с "Трактором" в субботу, в тот же день "Барыс" примет московский ЦСКА.