"Игора драйв" примет первый этап нового сезона женского гоночного чемпионата W Series

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Первый этап международного женского гоночного чемпионата W Series сезона 2020 года пройдет на трассе "Игора драйв" под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

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W Series была образована в прошлом году, а первый сезон прошел с мая по август 2019 года, чемпионкой стала британка Джейми Чедвик. В новом сезоне в чемпионате выступит россиянка Ирина Сидоркова. Этап на "Игоре драйв" пройдет с 29 по 30 мая в рамках гоночного уик-энда Немецкого кузовного чемпионата (DTM). Полный календарь чемпионата будет опубликован позднее.

"Игора драйв" включает в себя 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки. Автодром имеет возможность принимать соревнования международных гоночных серий самого высокого уровня. Площадь комплекса, который находится в 54 км от Санкт-Петербурга, составляет около 100 га.