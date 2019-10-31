Бречалов: развитие спортивного туризма сохранит России десятки миллионов долларов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Создание единого календаря спортивного событийного туризма и развитие этого направления позволят России сохранить десятки миллионов долларов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В четверг состоялась презентация календаря любительских соревнований "Калашников спорт" на 2020 год.

"Между регионами и со стороны Минспорта недостаточно координации действий и кооперации. Мы никак не можем понять и договориться о том, что нам нужен единый календарь спортивного событийного туризма. Наша задача - сохранить туриста-спортсмена в России, чтобы не Финляндия, а Калининградская область осваивала те тысячи долларов, которые он потратит на свою поездку", - сказал Бречалов.

"Но еще важнее, что имея общий календарь спортивных стартов, выигрывают все. Приняв участие в соревновании в одном из регионов, мы прокачиваем спортсмена на тему других стартов сезона внутри страны", - сказал Бречалов.

Глава региона отметил, что при должной организации соревнования по триатлону и бегу на длинные дистанции способны привлечь большое число любителей спорта, которые сейчас предпочитают ездить соревноваться за рубеж. "Речь идет об огромных деньгах - это десятки миллионов долларов", - заметил он.