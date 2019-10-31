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Зимние олимпийские виды спорта

Команда Ковалевой представит Россию на чемпионате Европы 2019 года по керлингу

Команда Алины Ковалевой обыграла команду Анны Сидоровой

ТАСС, 31 октября. Команда Алины Ковалевой обыграла команду Анны Сидоровой со счетом 5:4 в шестом матче отборочного турнира к чемпионату Европы по керлингу 2019 года и одержала победу в серии до четырех побед (4-2). Соревнования проходили в Сочи.

В составе команды Ковалевой выступали Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Команду Сидоровой представляли Юлия Портунова, Ольга Котельникова, Юлия Гузиева и Кира Езех.

26-летняя Ковалева является победительницей чемпионата Европы 2015 года, также в ее активе серебро (2017) и бронза (2016) мировых первенств. 28-летняя Сидорова - двукратная чемпионка Европы (2012, 2015), она завоевывала серебряную (2017) и четыре бронзовые (2014, 2015, 2016, 2018) медали на чемпионатах мира.

Чемпионат Европы по керлингу 2019 года состоится с 16 по 23 ноября в Хельсингборге (Швеция). Европейское первенство проходит каждый год, действующим победителем турнира является команда Швеции. Сборная России побеждала на турнире четыре раза, также в активе российских керлингисток одна серебряная и одна бронзовые награды.

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Зимние олимпийские виды спорта
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