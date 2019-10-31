Команда Ковалевой представит Россию на чемпионате Европы 2019 года по керлингу

ТАСС, 31 октября. Команда Алины Ковалевой обыграла команду Анны Сидоровой со счетом 5:4 в шестом матче отборочного турнира к чемпионату Европы по керлингу 2019 года и одержала победу в серии до четырех побед (4-2). Соревнования проходили в Сочи.

В составе команды Ковалевой выступали Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Команду Сидоровой представляли Юлия Портунова, Ольга Котельникова, Юлия Гузиева и Кира Езех.

26-летняя Ковалева является победительницей чемпионата Европы 2015 года, также в ее активе серебро (2017) и бронза (2016) мировых первенств. 28-летняя Сидорова - двукратная чемпионка Европы (2012, 2015), она завоевывала серебряную (2017) и четыре бронзовые (2014, 2015, 2016, 2018) медали на чемпионатах мира.

Чемпионат Европы по керлингу 2019 года состоится с 16 по 23 ноября в Хельсингборге (Швеция). Европейское первенство проходит каждый год, действующим победителем турнира является команда Швеции. Сборная России побеждала на турнире четыре раза, также в активе российских керлингисток одна серебряная и одна бронзовые награды.