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КХЛ

Московское "Динамо" победило "Салават Юлаев" и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Московский клуб поднялся на второе место в таблице Западной конференции
Игроки "Динамо" Вячеслав Кулемин и Дмитрий Моисеев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки "Динамо" Вячеслав Кулемин и Дмитрий Моисеев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе "Динамо" шайбы забросили Вячеслав Кулемин (17), Дмитрий Яшкин (24), Даниил Тарасов (37) и Иван Полыгалов (39). У "Салавата Юлаева" отличился Григорий Панин (42). Капитан "Динамо" Вадим Шипачев, отметившийся результативной передачей в эпизоде с голом Тарасова, набрал очки в шестом матче подряд, Яшкин и Тарасов продлили свои результативные серии до пяти встреч.

"Динамо" одержало пятую подряд победу и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 24 матчей. "Салават Юлаев" идет пятым в таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков после 24 встреч.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с омским "Авангардом", а "Салават Юлаев" на домашней площадке примет "Динамо" из Минска. Обе встречи пройдут 3 ноября.

В других матчах игрового дня нижегородское "Торпедо" дома уступило пекинскому "Куньлуню" (1:2), а ярославский "Локомотив" в гостях обыграл хельсинкский "Йокерит" (4:1). "Куньлунь" одержал пятую подряду подряд в КХЛ и обновил клубный рекорд по этому показателю.

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