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КХЛ

"Спартак" повторил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв "Северсталь"

В четверг красно-белые одержали шестую победу подряд, на своей площадке обыграв "Северсталь" в серии буллитов
Игрок "Спартака" Александр Хохлачев (слева) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игрок "Спартака" Александр Хохлачев (слева)
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл череповецкую "Северсталь" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав шестую победу подряд и повторив клубный рекорд.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе москвичей отличились Дмитрий Вишневский (34-я минута) и Александр Хохлачев (59), у "Северстали" шайбы забросили Даниил Вовченко (34) и Владислав Провольнев (58). Победный буллит реализовал Каспарс Даугавиньш.

Нападающий красно-белых Хохлачев провел 200-й матч в КХЛ (140 - "Спартак", 60 - петербургский СКА), забросив 50-ю шайбу в лиге, всего на счету 26-летнего форварда теперь 121 (50 шайб + 71 голевая передача) очко в 200 матчах. Форвард "Северстали" Евгений Бодров провел 600-й матч в КХЛ.

"Спартак" одержал шестую победу подряд, повторив клубный рекорд в КХЛ, впервые красно-белые выиграли шесть встреч подряд в КХЛ в ноябре 2017 года под руководством Вадима Епанчинцева. "Северсталь" потерпела шестое поражение подряд. Соперники встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче череповецкий клуб на своем льду победил москвичей со счетом 3:2.

"Спартак" идет на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 30 очков в 25 матчах. "Северсталь" располагается на девятой, в активе клуба 21 очко после 24 игр. В следующем матче "Спартак" примет владивостокский "Адмирал" в субботу, в тот же день "Северсталь" на выезде сыграет с подмосковным "Витязем".

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