Еленцева: целеустремленность футболистов "Торпедо" повышает шансы на победу в Кубке РФ

"Торпедо" обыграло "Балтику" на своем поле со счетом 1:0. В четвертьфинале турнира черно-белые встретятся с подмосковными "Химками", которые ранее в четверг победили на выезде "Оренбург" (2:1).

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Целеустремленность футболистов московского "Торпедо" дает хорошие шансы на победу в Олимп - Кубке России сезона-2019/20. Таким мнением с журналистами после победы над калининградской "Балтикой" в 1/8 финала поделилась президент московского клуба Елена Еленцева.

"Шансы на трофей есть всегда, - сказала Еленцева. - Громких заявлений делать не буду, но с такой целеустремленностью, которая есть в нашей команде, мы имеем хорошие шансы. Сложно оценивать сейчас наши силы на то, что мы можем выиграть чемпионат и Кубок России. Мы идем от матча к матчу, у нас есть цели, и мы должны к ним стремиться".

"Торпедо" проводит домашние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, который по окончании 2019 года закроется на реконструкцию. Ранее Еленцева сообщала ТАСС, что "Торпедо" рассматривает возможность проведения домашних матчей Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в весенней части сезона в Химках. "В течение месяца мы решим, где будем играть весной. У нас есть несколько вариантов", - добавил президент "Торпедо".

В турнирной таблице первенства Олимп - ФНЛ "Торпедо" располагается на первом месте, набрав 47 очков после 20 матчей.