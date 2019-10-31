Яшкин: хоккеисты "Динамо" сосредоточены на игре, а не на турнирной таблице

МОСКВА. 31 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" больше сосредоточены на качестве собственной игры, чем на месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал форвард бело-голубых Дмитрий Яшкин.

В четверг "Динамо" на своем льду переиграло "Салават Юлаев" со счетом 4:1 и одержало пятую победу подряд и седьмую - в восьми последних матчах. Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

"Мы больше сосредотачиваемся на игре, чем на турнирной таблице. Смотреть туда лишний раз не полезно, стараемся каждую игру выигрывать. Компактно играем, все сосредоточены на игре, стараются работать как можно лучше. Вратари [Александр Еременко и Иван Бочаров] хорошо играют, все получается", - отметил Яшкин.

Последнее поражение динамовцы потерпели 16 октября дома от ЦСКА (1:2). "С игры против ЦСКА мы начали чувствовать себя получше, сыграннее. Команда начала играть увереннее", - сказал Яшкин.

Следующий матч "Динамо" проведет на выезде с омским "Авангардом" 3 ноября.