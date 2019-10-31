Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

"Химки" потерпели второе поражение в баскетбольной Евролиге, уступив "Црвене Звезде"

Встреча завершилась победой сербского клуба со счетом 90:78

ТАСС, 31 октября. Российский баскетбольный клуб "Химки" на выезде уступил сербской "Црвене Звезде" со счетом 78:90 в матче шестого тура Евролиги. Встреча прошла в зале имени Александара Николича в присутствии 5432 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал Бориша Шиманич (18 очков). Баскетболист "Химок" Энтони Гилл сделал дабл-дабл (11 очков + 11 подборов). В начале встречи в результате потасовки с игроком "Химок" Янисом Тиммой до конца матча был удален капитан сербской команды Бранко Лазич.

В пятницу в шестом туре Евролиги встретятся два российских клуба - петербургский "Зенит" примет московский ЦСКА, встреча начнется в 20:00 мск.

"Химки" занимают пятую строчку в турнирной таблице (четыре победы и два поражения), "Црвена Звезда" одержала вторую победу и занимает 15-е место.

В матче седьмого тура Евролиги подмосковный клуб на выезде сыграет с "Зенитом", встреча пройдет 7 ноября.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Байрамян: удача была на стороне ФК "Спартак" в матче Кубка России против "Ростова"
В матче 1/8 финала "Спартак" победил со счетом 2:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС