"Химки" потерпели второе поражение в баскетбольной Евролиге, уступив "Црвене Звезде"

ТАСС, 31 октября. Российский баскетбольный клуб "Химки" на выезде уступил сербской "Црвене Звезде" со счетом 78:90 в матче шестого тура Евролиги. Встреча прошла в зале имени Александара Николича в присутствии 5432 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал Бориша Шиманич (18 очков). Баскетболист "Химок" Энтони Гилл сделал дабл-дабл (11 очков + 11 подборов). В начале встречи в результате потасовки с игроком "Химок" Янисом Тиммой до конца матча был удален капитан сербской команды Бранко Лазич.

В пятницу в шестом туре Евролиги встретятся два российских клуба - петербургский "Зенит" примет московский ЦСКА, встреча начнется в 20:00 мск.

"Химки" занимают пятую строчку в турнирной таблице (четыре победы и два поражения), "Црвена Звезда" одержала вторую победу и занимает 15-е место.

В матче седьмого тура Евролиги подмосковный клуб на выезде сыграет с "Зенитом", встреча пройдет 7 ноября.