Первый этап нового сезона Кубка мира по шорт-треку стартует в США

ТАСС, 1 ноября. Новый розыгрыш Кубка мира по шорт-треку стартует в пятницу этапом в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Соревнования пройдут на льду арены "Олимпийский овал Юты", который вмещает 3 тыс. зрителей. Каток был построен специально к Олимпийским играм 2002 года и уже на тех соревнованиях обрел особый статус. Все дело в том, что он расположен достаточно высоко над уровнем моря (на высоте 1425 метров), и в этой местности сопротивление воздуха невелико. Из-за этого на Играх-2002 конькобежцы и шорт-трекисты в сумме установили 10 олимпийских и девять мировых рекордов, что до сих пор является недосягаемым результатом.

Есть все основания полагать, что рекорды будут и на стартовом этапе Кубка мира. Сборная России выставила на турнир боевой состав, в мужскую команду вошли самый титулованный шорт-трекист в истории Виктор Ан, возобновивший карьеру в межсезонье, Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог и Денис Айрапетян, в женскую - Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Софья Бойцова и Софья Просвирнова. В прошлом сезоне российские шорт-трекисты не смогли завоевать Кубок мира в индивидуальных дисциплинах, только женская сборная России выиграла зачет эстафет на 3000 метров. Победителем многоборья у мужчин стал южнокореец Лим Хё Джун, у женщин - голландка Сюзанне Схюлтинг.

Определить лидера нынешней мужской сборной России сложно. Тренер национальной команды Владимир Григорьев в беседе с ТАСС отметил, что на текущий момент и Ан, и Елистратов показывают сопоставимые результаты. "С Семеном [Елистратовым] они, можно сказать, сейчас идут практически одинаково, но Семен чуть-чуть побыстрее на данный момент, - сказал специалист. - Не факт, что так будет в конце сезона, рано что-либо говорить сейчас, так как Виктор тренируется в Южной Корее, а Семен - в Венгрии, это разные подготовки, и неизвестно, какой результат они дадут".

Соревнования будут проводиться на дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м у мужчин и женщин, а также в женской эстафете на 3000 м, мужской - на 5000 м и смешанной - на 2000 м. Квалификационные забеги пройдут в пятницу, победители на 1500 м у мужчин и женщин станут известны 2 ноября, на 500 м и 1000 м - 3 ноября. Медали в смешанной эстафете разыграют в субботу, а финалы в эстафетах на 3000 м и 5000 м завершат соревновательную программу первого этапа Кубка мира в воскресенье.