Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Первый этап нового сезона Кубка мира по шорт-треку стартует в США

Сборная России выставила на турнир боевой состав

ТАСС, 1 ноября. Новый розыгрыш Кубка мира по шорт-треку стартует в пятницу этапом в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Соревнования пройдут на льду арены "Олимпийский овал Юты", который вмещает 3 тыс. зрителей. Каток был построен специально к Олимпийским играм 2002 года и уже на тех соревнованиях обрел особый статус. Все дело в том, что он расположен достаточно высоко над уровнем моря (на высоте 1425 метров), и в этой местности сопротивление воздуха невелико. Из-за этого на Играх-2002 конькобежцы и шорт-трекисты в сумме установили 10 олимпийских и девять мировых рекордов, что до сих пор является недосягаемым результатом.

Есть все основания полагать, что рекорды будут и на стартовом этапе Кубка мира. Сборная России выставила на турнир боевой состав, в мужскую команду вошли самый титулованный шорт-трекист в истории Виктор Ан, возобновивший карьеру в межсезонье, Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог и Денис Айрапетян, в женскую - Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Софья Бойцова и Софья Просвирнова. В прошлом сезоне российские шорт-трекисты не смогли завоевать Кубок мира в индивидуальных дисциплинах, только женская сборная России выиграла зачет эстафет на 3000 метров. Победителем многоборья у мужчин стал южнокореец Лим Хё Джун, у женщин - голландка Сюзанне Схюлтинг.

Определить лидера нынешней мужской сборной России сложно. Тренер национальной команды Владимир Григорьев в беседе с ТАСС отметил, что на текущий момент и Ан, и Елистратов показывают сопоставимые результаты. "С Семеном [Елистратовым] они, можно сказать, сейчас идут практически одинаково, но Семен чуть-чуть побыстрее на данный момент, - сказал специалист. - Не факт, что так будет в конце сезона, рано что-либо говорить сейчас, так как Виктор тренируется в Южной Корее, а Семен - в Венгрии, это разные подготовки, и неизвестно, какой результат они дадут".

Соревнования будут проводиться на дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м у мужчин и женщин, а также в женской эстафете на 3000 м, мужской - на 5000 м и смешанной - на 2000 м. Квалификационные забеги пройдут в пятницу, победители на 1500 м у мужчин и женщин станут известны 2 ноября, на 500 м и 1000 м - 3 ноября. Медали в смешанной эстафете разыграют в субботу, а финалы в эстафетах на 3000 м и 5000 м завершат соревновательную программу первого этапа Кубка мира в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НБА
Таунс и Эмбиид дисквалифицированы на два матча НБА за драку
Баскетболисты устроили драку в матче своих команд, который прошел в ночь на четверг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС