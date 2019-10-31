Таунс и Эмбиид дисквалифицированы на два матча НБА за драку

ТАСС, 1 ноября. Центровые Карл Энтони Таунс ("Миннесота") и Джоэл Эмбиид ("Филадельфия") дисквалифицированы на два матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) без сохранения зарплаты за драку. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Таунс и Эмбиид устроили драку в матче команд, который прошел в ночь на четверг. Инцидент произошел в третьей четверти. Игрокам и тренерам обеих команд пришлось растаскивать двух центровых. За драку Эмбиид и Таунс были удалены с площадки до конца игры.

В нынешнем сезоне Таунс провел четыре игры, в среднем набирая по 27,3 очка, делая по 11,5 подбора и 4,0 передачи. Эмбиид в трех играх регулярного чемпионата в среднем набирал 23,3 очка, делал 10,3 подбора и 3,3 передачи.