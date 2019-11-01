"Калгари" победил "Нэшвилл" в матче НХЛ, отыграв в третьем периоде три шайбы

В составе хозяев шайбы забросили Ник Бонино (6-я минута), Остин Уотсон (11, 59) и Калл Ярнкрок (25, 39). У гостей отличились Дерек Райан (16), Расмус Андерссон (42), Элиас Линдхольм (54), Алан Куин (57) и Мэттью Ткачук (60, 65). После двух периодов "Нэшвилл" вел со счетом 4:1. Победную шайбу Ткачук забросил эффектным броском между ног.

ТАСС, 1 ноября. "Нэшвилл" проиграл "Калгари" в овертайме со счетом 5:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первой звездой матча был признан Ткачук, который к двум шайбам добавил результативную передачу. Второй звездой стал Уотсон, добавивший к дублю два точных паса. Третьей звездой признан Ярнкрок, забросивший обе шайбы в меньшинстве. Форвард "Калгари" Джонни Гудро набрал 400-е очко (136 шайб + 264 передачи) в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

"Нэшвилл" потерпел первое поражение в последних пяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 18 очков после 13 игр. "Калгари" идет восьмым с 16 очками после 15 встреч.

В следующем матче "Нэшвилл" 2 ноября примет "Рейнджерс", "Калгари" днем позднее в гостях сыграет с "Коламбусом".