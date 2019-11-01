"Монреаль" одержал волевую победу над "Вегасом" в матче чемпионата НХЛ

ТАСС, 1 ноября. "Вегас" проиграл "Монреалю" в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Вильям Карлссон (15-я минута), Алекс Так (20), Коди Гласс (45) и Пол Штястны (48). У гостей отличились Филлип Дано (3), Джонатан Друэн (30), Томаш Татар (53), Брендан Галлахер (59) и Макс Доми (61). К середине третьего периода "Монреаль" уступал со счетом 2:4.

Форвард "Вегаса" Макс Пачиоретти, который был капитаном "Монреаля" и выступал за команду с 2009 по 2018 год, отметился в матче результативной передачей и набрал 500-е очко (250 шайб + 250 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Вегас" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 18 очков после 14 игр. "Монреаль" идет 10-м на Востоке с 14 очками после 13 встреч.

В следующем матче "Вегас" 3 ноября примет "Виннипег", "Монреаль" в этот же день в гостях сыграет с "Далласом".