Путин направил приветствие участникам ЧЕ по дзюдо среди юниоров в Ижевске

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям первенства Европы по дзюдо среди юниоров. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Сегодня в Ижевске собрались сильнейшие юные дзюдоисты из разных стран. Столь престижные, представительные состязания всегда вызывают большой интерес - как специалистов, так и многочисленных болельщиков, - подчеркнул Путин. - Ведь именно на молодежном уровне формируется картина будущего национального и мирового спорта". "И участникам нынешнего первенства совсем скоро предстоит защищать честь своих стран в составе основных сборных команд", - добавил глава государства.

Президент выразил уверенность, что гостей соревнований ждут захватывающие, напряженные поединки и бескомпромиссная борьба характеров. Путин особо отметил высокопрофессиональный труд тренеров и наставников юных единоборцев, их стремление поделиться богатым опытом и знаниями со своими воспитанниками и помочь им в достижении успеха.

Первенство Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок стартует в Ижевске 1 ноября. Россия в третий раз становится хозяйкой континентального чемпионата среди спортсменов до 23 лет. До Ижевска, дебютанта в области проведения международных состязаний по дзюдо, первенство принимали Москва в 2006 г. и Тюмень в 2011 г.