Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Путин направил приветствие участникам ЧЕ по дзюдо среди юниоров в Ижевске

Президент выразил уверенность, что гостей соревнований ждут захватывающие и напряженные поединки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям первенства Европы по дзюдо среди юниоров. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Сегодня в Ижевске собрались сильнейшие юные дзюдоисты из разных стран. Столь престижные, представительные состязания всегда вызывают большой интерес - как специалистов, так и многочисленных болельщиков, - подчеркнул Путин. - Ведь именно на молодежном уровне формируется картина будущего национального и мирового спорта". "И участникам нынешнего первенства совсем скоро предстоит защищать честь своих стран в составе основных сборных команд", - добавил глава государства.

Президент выразил уверенность, что гостей соревнований ждут захватывающие, напряженные поединки и бескомпромиссная борьба характеров. Путин особо отметил высокопрофессиональный труд тренеров и наставников юных единоборцев, их стремление поделиться богатым опытом и знаниями со своими воспитанниками и помочь им в достижении успеха.

Первенство Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок стартует в Ижевске 1 ноября. Россия в третий раз становится хозяйкой континентального чемпионата среди спортсменов до 23 лет. До Ижевска, дебютанта в области проведения международных состязаний по дзюдо, первенство принимали Москва в 2006 г. и Тюмень в 2011 г.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Уимблдон
Сломанную ракетку Серены Уильямс с Уимблдона-2005 продают на аукционе
Начальная цена ракетки составляет $8 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС