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Уимблдон

Сломанную ракетку Серены Уильямс с Уимблдона-2005 продают на аукционе

Начальная цена ракетки составляет $8 тыс.
Серена Уильямс AP Photo/Sang Tan
Описание
Серена Уильямс
© AP Photo/Sang Tan

ТАСС, 1 ноября. Ракетка Серены Уильямс, которую американская теннисистка сломала и подарила болельщику на Уимблдоне в 2005 году, выставлена на аукцион. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tennis World USA.

Стартовая цена составляет $8 тыс. Именно этой ракеткой американка играла в матче первого круга турнира в против соотечественницы Анджелы Хейнс, Уильямс проиграла первый сет и на эмоциях сломала ракетку, после чего подписала ее и подарила болельщику на трибуне. В итоге Уильямс выиграла матч.

На счету 38-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема, рекорд по этому показателю принадлежит австралийке Маргарет Корт, на счету которой 24 победы.

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