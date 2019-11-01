Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

МХЛ объявила имена тренеров команд Кубка вызова 2020 года

Главным тренером команды Востока назначен Олег Угольников, Запада - Лев Бердичевский
Главный тренер "СКА-1946" Лев Бердичевский Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Главный тренер "СКА-1946" Лев Бердичевский
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 1 ноября. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) представила главных тренеров команд Востока и Запада на предстоящий Кубок вызова. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кубок вызова МХЛ состоится 11 января 2020 года в Москве, он станет 11-м в истории. В Кубке вызова принимают участие сборные Восточной и Западной конференций, составленные из лучших игроков лиги по итогам двух месяцев регулярного чемпионата. Главными тренерами команд становятся специалисты, чьи клубы занимают первые места в своих конференциях.

Главным тренером команды Востока назначен Олег Угольников, возглавляющий "Омских Ястребов", клуб в 22 матчах регулярного чемпионата набрал 37 очков. Команду Запада возглавит главный тренер петербургского "СКА-1946" Лев Бердичевский. Клуб в 22 матчах набрал 44 очка, не потерпев ни одного поражения. Бердичевский в третий раз подряд будет возглавлять команду Западной конференции.

В противостоянии Запада и Востока в Кубке вызова Запад побеждал восемь раз, у Востока две победы. Матч за кубок впервые в истории пройдет в Москве, он станет частью Недели звезд хоккея. Четыре лучших участника матча за Кубок вызова примут участие в мастер-шоу и в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Реклама на ТАСС
Евро-2020
Состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи объявят 5 ноября
Команда проведет два заключительных матча отборочного турнира ЧЕ-2020 против сборных Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября)
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС