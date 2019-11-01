МХЛ объявила имена тренеров команд Кубка вызова 2020 года

ТАСС, 1 ноября. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) представила главных тренеров команд Востока и Запада на предстоящий Кубок вызова. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кубок вызова МХЛ состоится 11 января 2020 года в Москве, он станет 11-м в истории. В Кубке вызова принимают участие сборные Восточной и Западной конференций, составленные из лучших игроков лиги по итогам двух месяцев регулярного чемпионата. Главными тренерами команд становятся специалисты, чьи клубы занимают первые места в своих конференциях.

Главным тренером команды Востока назначен Олег Угольников, возглавляющий "Омских Ястребов", клуб в 22 матчах регулярного чемпионата набрал 37 очков. Команду Запада возглавит главный тренер петербургского "СКА-1946" Лев Бердичевский. Клуб в 22 матчах набрал 44 очка, не потерпев ни одного поражения. Бердичевский в третий раз подряд будет возглавлять команду Западной конференции.

В противостоянии Запада и Востока в Кубке вызова Запад побеждал восемь раз, у Востока две победы. Матч за кубок впервые в истории пройдет в Москве, он станет частью Недели звезд хоккея. Четыре лучших участника матча за Кубок вызова примут участие в мастер-шоу и в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).