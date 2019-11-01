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Мировой футбол

СМИ: Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии

Контракт 38-летнего нападающего с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце 2019 года

ТАСС, 1 ноября. Шведский нападающий американского футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович получил предложение о переходе в австралийский "Перт Глори". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французскую газету "Фигаро".

По информации издания, факт переговоров подтвердил агент Ибрагимовича Мино Райола. Контракт 38-летнего нападающего с нынешним клубом истекает в конце 2019 года.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. За клуб из США он сыграл 58 игр, в которых отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Швед на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

"Перт Глори" после трех туров занимает четвертое место в турнирной таблице австралийского первенства, набрав 5 очков.

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Мировой футбол
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