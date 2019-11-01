Самый северный в России турнир по киберспорту пройдет в моногороде Мурманской области

МУРМАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Турнир по киберспорту в моногороде Никель в Мурманской области станет самым северным подобным соревнованием в России. Свое мастерство в соревновании по FIFA - компьютерному симулятору футбола 2 ноября в Заполярье покажут российские и зарубежные игроки, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе поддержавшей турнир компании "Норникель".

"Самое северное российское соревнование по FIFA примет на своей площадке не только профессиональных киберфутболистов, среди которых такие спортсмены как Роберт Ufenok77 Фахретдинов, Давлят Dav-Сагитов и Михаил Torres Запорожец, - вход будет свободным и открыт для всех желающих", - сказали в компании.

Организовала мероприятие Федерация компьютерного спорта России. Показательные матчи с российскими спортсменами состоятся при участии игроков из Финляндии и Норвегии. А для гостей будет организован любительский турнир, будет работать freeplay-зона с приставками и киберспортивными активностями.

Ведущим турнира выступит бывший участник Высшей лиги КВН на Первом канале Дмитрий Шипатов. Также в мероприятии примут участие Карен Адамян и Роман Нагучев - ведущие телеканала "Матч ТВ".

Поселок Никель расположен в Мурманской области близ границы с Норвегией. Население Никеля - около 11 тыс. человек. Здесь находится плавильный цех Кольской ГМК (входит в "Норникель"), который является градообразующим предприятиям.