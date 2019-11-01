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Кубок мира по регби

Сборная Новой Зеландии в третий раз завоевала бронзовые медали Кубка мира по регби

В матче за третье место новозеландцы обыграли команду Уэльса
Описание
© AP Photo/Mark Baker

ТАСС, 1 ноября. Сборная Новой Зеландии по регби обыграла команду Уэльса в матче за третье место на Кубке мира в Японии. Встреча прошла в Токио и завершилась со счетом 40:17.

В активе новозеландцев шесть попыток и пять реализаций, на счету валлийцев две попытки, две реализации и один штрафной. Валлиец Джош Адамс занес седьмую попытку на турнире, что является лучшим результатом этого Кубка мира. Представитель ЮАР Брайан Хабана (2007), а также новозеландцы Джона Лому (1999) и Джулиан Савеа (2015) остаются лидерами по этому показателю в истории турнира - на их счету по восемь попыток.

Сборная Новой Зеландии в рейтинге World Rugby опустилась с первого на третье место после поражения в полуфинале от команды Англии, сборная Уэльса упала с третьей на четвертую строчку рейтинга, уступив команде ЮАР. На Кубках мира сборные встретились в четвертый раз, во всех матчах сильнее были новозеландцы. Последний раз в истории сборная Уэльса побеждала новозеландцев в 1953 году (13:8).

Сборная Новой Зеландии в девятый раз приняла участие в турнире, команда является самой титулованной в истории мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015), один раз новозеландцы уступили в финале (1995), трижды завоевали бронзу (1991, 2003, 2019), один раз заняли четвертое место (1999). В 2007 году команда завершила выступление на стадии 1/4 финала.

Команда Уэльса также участвовала в мировом первенстве в девятый раз, на счету валлийцев одна бронзовая награда (1987), два раза сборная становилась четвертой (2011, 2019), трижды выходила в четвертьфинал (1999, 2003, 2015), еще три раза команда заканчивала выступление на групповой стадии (1991, 1995, 2007).

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. Сборная России не сумела выйти в плей-офф. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году. Соревнования завершатся 2 ноября, в финале турнира сыграют сборные Англии и ЮАР. Турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.

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Кубок мира по регби
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