Украинка Свитолина одержала три победы на групповом этапе Итогового турнира WTA

ТАСС, 1 ноября. Украинская теннисистка Элина Свитолина победила американку Софию Кенин в матче третьего тура пурпурной группы на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (12:10) в пользу 25-летней украинки, которая посеяна под восьмым номером. 20-летняя Кенин провела на турнире один матч, ранее она заменила выбывшую из-за травмы канадку Бьянку Андрееску (4).

Свитолина ранее досрочно обеспечила себе выход из пурпурной группы с первого места, одержав две победы в двух матчах, она сыграет в полуфинале со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (7).

Последняя полуфиналистка определится позднее в пятницу в матче между румынкой Симоной Халеп (5) и чешкой Каролиной Плишковой (2), победительница встретится с австралийкой Эшли Барти (1). Полуфинальные матчи пройдут 2 ноября.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выходят в полуфинал.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн. В прошлом году Свитолина выиграла этот турнир.