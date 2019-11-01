Гендиректор ФК "Химки": клубу по силам выйти в полуфинал Олимп - Кубка России

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Подмосковные "Химки" способны добиться победы в четвертьфинале Олимп - Кубка России по футболу над столичным "Торпедо". Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

В четверг "Химки" на выезде переиграли "Оренбург" со счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка России.

"Великолепная игра получилась, - сказал Иванов. - Ребята настроились, отдались полностью и заслуженно победили. Хотя мы понимали, что встреча будет тяжелой, сильный соперник вышел против нас. Во втором тайме при счете 2:0 понимали, что "Оренбург" приложит максимум усилий, чтобы вырвать победу, но ребята выстояли и имели еще моменты".

Проведение игр 1/4 финала запланировано на начало марта 2020 года. "Мы настраиваемся на каждую игру вне зависимости от соперника. У нас есть время подготовиться к "Торпедо", мы серьезно будем готовиться, нам по силам "Торпедо" обыграть, кубок есть кубок", - отметил гендиректор "Химок".

"Химки" занимают вторую позицию в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), имея в активе 43 очка в 20 матчах. "Если мы выйдем в высший дивизион, то я не думаю, что могут какие-то проблемы возникнуть. Но до этого еще далеко, к концу года будем понимать", - заключил Иванов.