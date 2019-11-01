Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гендиректор ФК "Химки": клубу по силам выйти в полуфинал Олимп - Кубка России

Соперником клуба в 1/4 финала турнира станет "Торпедо"

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Подмосковные "Химки" способны добиться победы в четвертьфинале Олимп - Кубка России по футболу над столичным "Торпедо". Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

В четверг "Химки" на выезде переиграли "Оренбург" со счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка России.

"Великолепная игра получилась, - сказал Иванов. - Ребята настроились, отдались полностью и заслуженно победили. Хотя мы понимали, что встреча будет тяжелой, сильный соперник вышел против нас. Во втором тайме при счете 2:0 понимали, что "Оренбург" приложит максимум усилий, чтобы вырвать победу, но ребята выстояли и имели еще моменты".

Проведение игр 1/4 финала запланировано на начало марта 2020 года. "Мы настраиваемся на каждую игру вне зависимости от соперника. У нас есть время подготовиться к "Торпедо", мы серьезно будем готовиться, нам по силам "Торпедо" обыграть, кубок есть кубок", - отметил гендиректор "Химок".

"Химки" занимают вторую позицию в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), имея в активе 43 очка в 20 матчах. "Если мы выйдем в высший дивизион, то я не думаю, что могут какие-то проблемы возникнуть. Но до этого еще далеко, к концу года будем понимать", - заключил Иванов.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
"Калашников" начнет серийное производство новой биатлонной винтовки летом 2020 года
Изначально старт был запланирован на конец 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС