Розетти назвал хорошей инициативой использование VAR Российским футбольным союзом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Использование Российским футбольным союзом (РФС) системы видеоассистента рефери (VAR) является хорошей инициативой. Такое мнение старший офицер Союза европейских футбольных ассоциаций Роберто Розетти высказал на семинаре РФС "Основные принципы использования системы видеопомощи арбитрам VAR".

Система VAR впервые была использована в российских футбольных соревнованиях в апреле в первом полуфинальном матче Олимп - Кубка России "Урал" - "Арсенал".

"То, что РФС начал реализовывать VAR - потрясающая инициатива. Естественно, что VAR удалит все очевидные ошибки, которые могут случиться, поэтому РФС работает и инвестирует на благо футбола, на благо справедливости и честности, - сказал Розетти. - Леонид Калошин (руководитель проекта по внедрению VAR в России - прим. ТАСС) и Александр Егоров (руководитель департамента судейства и инспектирования - прим. ТАСС) придерживаются тех директив, которые разработаны УЕФА. Невозможно избежать полемики о судействе".

VAR применяется в чемпионате России с нынешнего сезона. С первого по четвертый туры система применялась только в одном матче, с пятого - в двух.