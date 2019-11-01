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Зимние неолимпийские виды спорта

"Водник" победил "Енисей" и вышел в финал Кубка России по хоккею с мячом

Второй финалист определится в матче между московским "Динамо" и хабаровским клубом "СКА-Нефтяник"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Архангельский "Водник" одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 4:3 в полуфинальном матче Кубка России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Москве.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кирилл Попеляев (27-я минута), Евгений Дергаев (47) и Артем Шеховцов (69, 80), у "Енисея" отличились Семен Чупин (4) и Алмаз Миргазов (25, 82).

В другом полуфинале в пятницу сыграют московское "Динамо" и действующий обладатель трофея хабаровский "СКА-Нефтяник". "Финал четырех" проходит в Москве в ледовом дворце "Крылатское".

Кубок России по хоккею с мячом проводится с 1992 года. "Водник" является шестикратным обладателем Кубка России (1992, 1994-1996, 2000, 2005).

Теги
Зимние неолимпийские виды спорта
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