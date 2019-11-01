Чешка Плишкова победила Халеп и стала последней полуфиналисткой Итогового турнира WTA

ТАСС, 1 ноября. Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла румынку Симону Халеп в матче третьего круга пурпурной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 2:6, 6:4 в пользу 27-летней чешки, которая посеяна на турнире под вторым номером. 28-летняя Халеп является пятым номером посева. Эта встреча стала 11-й между спортсменками, Плишкова одержала четвертую победу.

Ранее Плишкова уступила украинке Элине Свитолиной (8) и обыграла канадку Бьянку Андрееску (4), которая из-за травмы отказалась продолжить встречу и выбыла из турнира. В пятницу Свитолина, досрочно вышедшая в плей-офф, обыграла американку Софию Кенин, заменившую Андрееску.

Победа над Халеп позволила Плишковой выйти из группы со второго места. В полуфинале чешка встретится с австралийкой Эшли Барти (1), Свитолина сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (7). Полуфинальные встречи пройдут 2 ноября.

В предварительном раунде восемь участниц были поделены на две группы, по две лучшие спортсменки вышли в полуфинал.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.