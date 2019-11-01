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Матч МХЛ "Спартак" - "ОЭРДЖИ-Юниор" был прерван почти на 40 минут из-за скачка напряжения

Игра Молодежной хоккейной лиги проходит на малой арене МСК "ЦСКА-Арена"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между московским "Спартаком" и пекинским клубом "ОЭРДЖИ-Юниор" был прерван на 37 минут из-за возникшего на арене скачка напряжения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча проходит на малой арене МСК "ЦСКА-Арена". "Был скачок напряжения [на стадионе]", - сказал судья-информатор.

Игра была прервана на второй минуте второго периода при счете 1:0 в пользу "Спартака". Единственная на тот момент шайба была заброшена за шесть минут до конца первого периода. Спустя 37 минут игра возобновилась.

"Спартак" занимает четвертое место в Западной конференции регулярного чемпионата, в 20 матчах набрав 31 очко. Китайская команда занимает последнее место, не набрав ни одного очка в 23 играх.

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