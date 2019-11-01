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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по хоккею на траве проиграла команде Индии в первом матче отбора на ОИ-2020

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу индийцев

ТАСС, 1 ноября. Мужская команда России по хоккею на траве проиграла сборной Индии со счетом 2:4 в первом матче квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года. Встреча прошла в индийской Калинге.

В составе российской команды отличились Андрей Кураев (17-я минута) и Семен Матковский (60). У команды Индии голы забили Харманприт Сингх (5), Мандип Сингх (24, 53) и Сомварпет Сунил (48).

Второй матч между командами пройдет также в Калинге в субботу. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку на Олимпийские игры в Токио.

Ранее женская сборная России по хоккею на траве не сумела отобраться на Олимпийские игры, проиграв в двухматчевом противостоянии команде Австралии (2:4, 0:5).

Мужская сборная России ни разу не выступала на Олимпийских играх. Сборная СССР дважды принимала участие в соревнованиях, на Олимпиаде 1980 года в Москве команда стала бронзовым призером соревнований.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, соревнования по хоккею на траве - с 25 июля по 7 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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