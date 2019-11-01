Первый канал в прямом эфире покажет матч отбора ЧЕ-2020 между командами России и Бельгии

ТАСС, 1 ноября. Первый канал в прямом эфире покажет матч сборной России против команды Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает дирекция общественных связей Первого канала.

Встреча против команды Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге, начало - 20:00 мск. В первом матче, который прошел 21 марта в Бельгии, российская команда потерпела поражение со счетом 1:3.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Также в октябре участие в финальной стадии европейского первенства себе гарантировали сборные Бельгии, Испании, Италии, Польши и Украины.

После восьми игр российская национальная команда занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).